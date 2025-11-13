- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
321
Kârla kapanan işlemler:
239 (74.45%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (25.55%)
En iyi işlem:
293.27 USD
En kötü işlem:
-109.92 USD
Brüt kâr:
2 773.13 USD (1 135 160 pips)
Brüt zarar:
-1 263.61 USD (764 333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (46.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
293.27 USD (1)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
5.86
Alış işlemleri:
218 (67.91%)
Satış işlemleri:
103 (32.09%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
4.70 USD
Ortalama kâr:
11.60 USD
Ortalama zarar:
-15.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-27.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.47 USD (3)
Aylık büyüme:
79.40%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.45 USD
Maksimum:
257.47 USD (13.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|371K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +293.27 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +46.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
📈 My trading strategy prioritizes safety, risk management, and discipline. I typically apply EMA, Ichimoku, and Price Action to identify trends, combined with an AI bot system that supports automated entries. 🎯 My goal is to maintain a stable monthly return of 10–30% with low risk while sharing knowledge to help the investment community grow sustainably
İnceleme yok