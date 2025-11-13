SinyallerBölümler
Trong Thuc Tran

VLCXAUUSD

Trong Thuc Tran
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
321
Kârla kapanan işlemler:
239 (74.45%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (25.55%)
En iyi işlem:
293.27 USD
En kötü işlem:
-109.92 USD
Brüt kâr:
2 773.13 USD (1 135 160 pips)
Brüt zarar:
-1 263.61 USD (764 333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (46.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
293.27 USD (1)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
5.86
Alış işlemleri:
218 (67.91%)
Satış işlemleri:
103 (32.09%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
4.70 USD
Ortalama kâr:
11.60 USD
Ortalama zarar:
-15.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-27.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.47 USD (3)
Aylık büyüme:
79.40%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.45 USD
Maksimum:
257.47 USD (13.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 321
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 371K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +293.27 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +46.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
📈 My trading strategy prioritizes safety, risk management, and discipline. I typically apply EMA, Ichimoku, and Price Action to identify trends, combined with an AI bot system that supports automated entries. 🎯 My goal is to maintain a stable monthly return of 10–30% with low risk while sharing knowledge to help the investment community grow sustainably
İnceleme yok
2025.11.13 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
