Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 7 0.00 × 1 Exness-Real8 0.00 × 1 FBS-Real-4 0.00 × 5 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 1 FxPro.com-Real05 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 2 ICTrading-Live29 0.00 × 3 FBS-Real-9 0.00 × 6 FusionMarkets-Demo 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 23 ThreeTrader-Live 0.00 × 2 FXCM-USDReal07 0.00 × 1 FBS-Real-13 0.00 × 2 VantageInternational-Live 10 0.00 × 4 Axi-US05-Live 0.08 × 25 Coinexx-Demo 0.17 × 6 STARTRADERINTL-Live2 0.24 × 104 ScandinavianMarkets-Live 0.24 × 222 ICMarketsEU-Live28 0.26 × 190 FBSTradestone-Real-1 0.28 × 230 ICMarketsSC-Live03 0.29 × 85 TitanFX-03 0.32 × 22 ICMarketsSC-Live32 0.44 × 750 125 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya