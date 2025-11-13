SinyallerBölümler
Moh Choirul Anam

Turtle Traders99

Moh Choirul Anam
0 inceleme
Güvenilirlik
217 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 607%
FBS-Real-12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
111 (77.08%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (22.92%)
En iyi işlem:
440.52 USD
En kötü işlem:
-315.24 USD
Brüt kâr:
3 596.71 USD (175 068 pips)
Brüt zarar:
-1 188.13 USD (67 883 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (92.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 984.66 USD (8)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
99.14%
Maks. mevduat yükü:
0.34%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
25 gün
Düzelme faktörü:
6.37
Alış işlemleri:
62 (43.06%)
Satış işlemleri:
82 (56.94%)
Kâr faktörü:
3.03
Beklenen getiri:
16.73 USD
Ortalama kâr:
32.40 USD
Ortalama zarar:
-36.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-252.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-315.24 USD (1)
Aylık büyüme:
36.24%
Yıllık tahmin:
439.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.04 USD
Maksimum:
377.82 USD (11.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.95% (277.91 USD)
Varlığa göre:
0.44% (11.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 25
GBPUSD 18
EURUSD 15
archived 12
USDJPY 7
EURAUD 7
AUDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
GBPCAD 5
EURCAD 5
CADJPY 4
NZDCAD 4
EURJPY 4
AUDCAD 3
USDCAD 3
GBPCHF 3
AUDNZD 3
GBPJPY 2
CHFJPY 2
GBPAUD 2
EURCHF 1
NZDUSD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
GBPUSD -124
EURUSD 4
archived 1.2K
USDJPY 29
EURAUD -110
AUDCHF 12
AUDUSD 28
AUDJPY 23
GBPCAD 13
EURCAD 26
CADJPY 18
NZDCAD 12
EURJPY 18
AUDCAD 1
USDCAD 7
GBPCHF 36
AUDNZD 1
GBPJPY 6
CHFJPY 3
GBPAUD -4
EURCHF 1
NZDUSD 22
GBPNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 101K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.9K
archived 0
USDJPY 3.1K
EURAUD -20K
AUDCHF 308
AUDUSD 2.8K
AUDJPY 2.4K
GBPCAD 7
EURCAD 2.4K
CADJPY 1.8K
NZDCAD 1.2K
EURJPY 2.2K
AUDCAD 162
USDCAD 943
GBPCHF 1K
AUDNZD 192
GBPJPY 657
CHFJPY 192
GBPAUD -438
EURCHF 85
NZDUSD 216
GBPNZD 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +440.52 USD
En kötü işlem: -315 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +92.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -252.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 3
FBS-Real-9
0.00 × 6
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.08 × 25
Coinexx-Demo
0.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.24 × 104
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 85
TitanFX-03
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live32
0.44 × 750
Setiap hari adalah pelajaran, setiap langkah adalah pengalaman.
Kami yakin bahwa dengan pengalaman tim kami di bidang investasi, jaringan yang kuat, dan strategi yang terukur, investasi Anda akan tumbuh seiring perkembangan bisnis kami. Kami siap bekerja keras dan bergerak cepat untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan — kami siap berkolaborasi.
+6289661382911

İnceleme yok
2025.11.13 10:21
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 3.3% of days out of the 1515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 10:21
80% of trades performed within 26 days. This comprises 1.72% of days out of the 1515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 10:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.