İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
25 (69.44%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (30.56%)
En iyi işlem:
255.17 USD
En kötü işlem:
-59.90 USD
Brüt kâr:
521.30 USD (119 566 pips)
Brüt zarar:
-240.86 USD (140 224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (37.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
255.17 USD (1)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.19%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
18 (50.00%)
Satış işlemleri:
18 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
7.79 USD
Ortalama kâr:
20.85 USD
Ortalama zarar:
-21.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-135.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.23 USD (3)
Aylık büyüme:
18.70%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.24 USD
Maksimum:
135.23 USD (8.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.09% (135.23 USD)
Varlığa göre:
0.06% (1.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|280
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +255.17 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +37.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
