İşlemler:
2 209
Kârla kapanan işlemler:
1 245 (56.36%)
Zararla kapanan işlemler:
964 (43.64%)
En iyi işlem:
585.00 USD
En kötü işlem:
-710.52 USD
Brüt kâr:
95 300.49 USD (965 364 pips)
Brüt zarar:
-62 062.65 USD (574 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 429.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 544.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
9.28%
Maks. mevduat yükü:
43.30%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
11.79
Alış işlemleri:
1 111 (50.29%)
Satış işlemleri:
1 098 (49.71%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
15.05 USD
Ortalama kâr:
76.55 USD
Ortalama zarar:
-64.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-498.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-927.90 USD (4)
Aylık büyüme:
83.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
346.24 USD
Maksimum:
2 818.50 USD (10.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.67% (2 818.50 USD)
Varlığa göre:
23.65% (2 862.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NQ5Z
|912
|DAX5Z
|685
|DJ5Z
|612
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NQ5Z
|10K
|DAX5Z
|21K
|DJ5Z
|1.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NQ5Z
|352K
|DAX5Z
|37K
|DJ5Z
|2.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +585.00 USD
En kötü işlem: -711 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 429.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -498.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMBrokers-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Based on a private trading sytem
