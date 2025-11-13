SinyallerBölümler
Pouya Ghiaci

Wings Wide Open

Pouya Ghiaci
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
ICMBrokers-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 209
Kârla kapanan işlemler:
1 245 (56.36%)
Zararla kapanan işlemler:
964 (43.64%)
En iyi işlem:
585.00 USD
En kötü işlem:
-710.52 USD
Brüt kâr:
95 300.49 USD (965 364 pips)
Brüt zarar:
-62 062.65 USD (574 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 429.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 544.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
9.28%
Maks. mevduat yükü:
43.30%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
11.79
Alış işlemleri:
1 111 (50.29%)
Satış işlemleri:
1 098 (49.71%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
15.05 USD
Ortalama kâr:
76.55 USD
Ortalama zarar:
-64.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-498.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-927.90 USD (4)
Aylık büyüme:
83.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
346.24 USD
Maksimum:
2 818.50 USD (10.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.67% (2 818.50 USD)
Varlığa göre:
23.65% (2 862.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NQ5Z 912
DAX5Z 685
DJ5Z 612
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NQ5Z 10K
DAX5Z 21K
DJ5Z 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NQ5Z 352K
DAX5Z 37K
DJ5Z 2.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +585.00 USD
En kötü işlem: -711 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 429.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -498.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMBrokers-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Based on a private trading sytem
İnceleme yok
2025.12.15 09:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
