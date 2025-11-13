- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
435
Kârla kapanan işlemler:
254 (58.39%)
Zararla kapanan işlemler:
181 (41.61%)
En iyi işlem:
350.14 USD
En kötü işlem:
-955.22 USD
Brüt kâr:
2 073.41 USD (1 734 439 pips)
Brüt zarar:
-4 806.45 USD (91 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (14.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
360.81 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
98.97%
Maks. mevduat yükü:
6.76%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
433
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
192 (44.14%)
Satış işlemleri:
243 (55.86%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-6.28 USD
Ortalama kâr:
8.16 USD
Ortalama zarar:
-26.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 531.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 531.85 USD (12)
Aylık büyüme:
-2.73%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 350.49 USD
Maksimum:
3 549.42 USD (3.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.54% (3 549.66 USD)
Varlığa göre:
0.02% (23.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|427
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +350.14 USD
En kötü işlem: -955 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +14.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 531.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
DuythanhS2 is a gold trading bot Scaling 24/24 even when there is news. Tested for the last 3 years. Minimum 30k
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
1
97%
435
58%
99%
0.43
-6.28
USD
USD
4%
1:30