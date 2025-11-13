- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
4.78 USD
En kötü işlem:
-3.82 USD
Brüt kâr:
11.42 USD (455 pips)
Brüt zarar:
-7.62 USD (384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (7.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.02 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.83%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.90 USD
Ortalama zarar:
-3.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.82 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.82 USD (0.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.75% (3.80 USD)
Varlığa göre:
2.24% (11.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.78 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 1
high risk (advice = for no copy)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
1
100%
8
75%
100%
1.49
0.48
USD
USD
2%
1:500