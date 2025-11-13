- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 267
Kârla kapanan işlemler:
598 (47.19%)
Zararla kapanan işlemler:
669 (52.80%)
En iyi işlem:
0.54 USD
En kötü işlem:
-0.45 USD
Brüt kâr:
55.77 USD (5 604 308 pips)
Brüt zarar:
-53.82 USD (5 366 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (2.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.86 USD (25)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
123.03%
Maks. mevduat yükü:
0.52%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1270
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
626 (49.41%)
Satış işlemleri:
641 (50.59%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.09 USD
Ortalama zarar:
-0.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.40 USD (13)
Aylık büyüme:
3.45%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.92 USD
Maksimum:
4.83 USD (7.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.42% (4.80 USD)
Varlığa göre:
2.45% (1.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Volatility 75 Index
|1267
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Volatility 75 Index
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Volatility 75 Index
|226K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.54 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +2.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivBVI-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
A disciplined and transparent trading system designed for consistent returns with controlled risk. No martingale, no grid — only pure technical setups based on market structure, momentum, and price action confirmation. Ideal for those seeking reliable and low-risk performance.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
53
USD
USD
1
99%
1 267
47%
123%
1.03
0.00
USD
USD
8%
1:500