Sahir Silvia -

Jugaar

Sahir Silvia -
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
DerivBVI-Server-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 267
Kârla kapanan işlemler:
598 (47.19%)
Zararla kapanan işlemler:
669 (52.80%)
En iyi işlem:
0.54 USD
En kötü işlem:
-0.45 USD
Brüt kâr:
55.77 USD (5 604 308 pips)
Brüt zarar:
-53.82 USD (5 366 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (2.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.86 USD (25)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
123.03%
Maks. mevduat yükü:
0.52%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1270
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
626 (49.41%)
Satış işlemleri:
641 (50.59%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.09 USD
Ortalama zarar:
-0.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.40 USD (13)
Aylık büyüme:
3.45%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.92 USD
Maksimum:
4.83 USD (7.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.42% (4.80 USD)
Varlığa göre:
2.45% (1.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Volatility 75 Index 1267
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Volatility 75 Index 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Volatility 75 Index 226K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.54 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +2.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivBVI-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

A disciplined and transparent trading system designed for consistent returns with controlled risk. No martingale, no grid — only pure technical setups based on market structure, momentum, and price action confirmation. Ideal for those seeking reliable and low-risk performance.
2025.11.15 15:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 00:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 21:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 19:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 08:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 08:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
