İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
6.50 USD
En kötü işlem:
-1.93 USD
Brüt kâr:
22.24 USD (2 220 pips)
Brüt zarar:
-5.16 USD (515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (18.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.01 USD (5)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
4.52
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
4.31
Beklenen getiri:
1.55 USD
Ortalama kâr:
3.18 USD
Ortalama zarar:
-1.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.78 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.78 USD (3.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|10
|XTIUSD#
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD#
|19
|XTIUSD#
|-2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD#
|1.9K
|XTIUSD#
|-185
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.50 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +18.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PRC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
