- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
84 (79.24%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (20.75%)
En iyi işlem:
26.44 USD
En kötü işlem:
-7.25 USD
Brüt kâr:
203.61 USD (149 728 pips)
Brüt zarar:
-35.60 USD (29 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (34.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
57.14%
Maks. mevduat yükü:
17.62%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
12.34
Alış işlemleri:
41 (38.68%)
Satış işlemleri:
65 (61.32%)
Kâr faktörü:
5.72
Beklenen getiri:
1.59 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-1.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.61 USD (3)
Aylık büyüme:
86.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.61 USD (3.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.24% (13.61 USD)
Varlığa göre:
4.27% (12.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|168
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|120K
|EURUSD
|-12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.13 × 70
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 30
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.80 × 106
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 5
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|5.25 × 400
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|12.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|17.81 × 16
|
Exness-MT5Real6
|22.20 × 326
|
Exness-MT5Real
|27.63 × 112
İnceleme yok
