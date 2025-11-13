- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 590
Kârla kapanan işlemler:
2 289 (49.86%)
Zararla kapanan işlemler:
2 301 (50.13%)
En iyi işlem:
5 232.64 USD
En kötü işlem:
-1 190.40 USD
Brüt kâr:
43 290.27 USD (468 930 pips)
Brüt zarar:
-30 952.22 USD (663 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (417.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 237.76 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.51%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2823
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
2 290 (49.89%)
Satış işlemleri:
2 300 (50.11%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
2.69 USD
Ortalama kâr:
18.91 USD
Ortalama zarar:
-13.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-4 551.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 551.06 USD (9)
Aylık büyüme:
21.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 564.36 USD
Maksimum:
4 551.06 USD (7.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.63% (4 551.06 USD)
Varlığa göre:
0.17% (114.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3926
|AUDJPY
|60
|EURJPY
|60
|CHFJPY
|56
|GBPUSD
|56
|USDJPY
|56
|GBPJPY
|54
|EURCAD
|44
|GBPCHF
|34
|AUDCHF
|32
|EURUSD
|29
|USDCHF
|29
|AUDCAD
|28
|USDCAD
|23
|AUDNZD
|20
|NZDUSD
|17
|NZDCAD
|14
|EURGBP
|14
|NZDCHF
|14
|AUDUSD
|12
|EURCHF
|8
|CADCHF
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|AUDJPY
|37
|EURJPY
|69
|CHFJPY
|52
|GBPUSD
|41
|USDJPY
|13
|GBPJPY
|149
|EURCAD
|19
|GBPCHF
|11
|AUDCHF
|17
|EURUSD
|23
|USDCHF
|29
|AUDCAD
|11
|USDCAD
|41
|AUDNZD
|6
|NZDUSD
|47
|NZDCAD
|8
|EURGBP
|10
|NZDCHF
|13
|AUDUSD
|12
|EURCHF
|-1
|CADCHF
|1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-142K
|AUDJPY
|-4.9K
|EURJPY
|-6.5K
|CHFJPY
|-5.2K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-3.4K
|GBPJPY
|-9.1K
|EURCAD
|-3.1K
|GBPCHF
|-1.3K
|AUDCHF
|-1.4K
|EURUSD
|-1.9K
|USDCHF
|-919
|AUDCAD
|-1.4K
|USDCAD
|-2.9K
|AUDNZD
|-1.7K
|NZDUSD
|-2.1K
|NZDCAD
|-1.6K
|EURGBP
|-590
|NZDCHF
|-310
|AUDUSD
|-858
|EURCHF
|-262
|CADCHF
|-192
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 232.64 USD
En kötü işlem: -1 190 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +417.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 551.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
BoomForexLtd-Live-UK
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 47
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
⚡ ATOMIC AI TRADING — The Future of Smart Automated Trading
ATOMIC AI TRADING is a next-generation AI-powered Expert Advisor (EA) designed to trade efficiently in both Trend and Reversal market conditions.
Built with advanced Artificial Intelligence algorithms, it analyzes the market in real time — delivering precise, high-probability trade entries for consistent profits.
⚙ Key Features:
🧠 AI Smart Logic: Detects trends, reversals, volume shifts, and price patterns with adaptive intelligence.
🔄 Dual Mode System: Trades effectively in both trend-following and counter-trend (reversal) conditions.
💹 Multi-Market Capability: Optimized for Gold (XAU/USD), BTC/USD, and all major Forex pairs with accurate market calculations.
⚡ High Reliability & Precision: Engineered for maximum accuracy and stable trade performance.
💰 Profit-Optimized Strategy: Minimizes risk while maximizing profit potential through intelligent trade management.
📊 ATOMIC AI TRADING is more than just an Expert Advisor — it’s a fully automated, intelligent trading system that brings professional-level performance to your account with zero complexity.
🚀 Experience the Power of AI Trading Today!
ATOMIC AI TRADING — Power. Precision. Profit.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
67K
USD
USD
2
100%
4 590
49%
100%
1.39
2.69
USD
USD
8%
1:500