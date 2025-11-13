SinyallerBölümler
ATOMIC AI TRADING 2
Md Saroar Hossain

ATOMIC AI TRADING 2

Md Saroar Hossain
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 21%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 590
Kârla kapanan işlemler:
2 289 (49.86%)
Zararla kapanan işlemler:
2 301 (50.13%)
En iyi işlem:
5 232.64 USD
En kötü işlem:
-1 190.40 USD
Brüt kâr:
43 290.27 USD (468 930 pips)
Brüt zarar:
-30 952.22 USD (663 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (417.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 237.76 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.51%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2823
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
2 290 (49.89%)
Satış işlemleri:
2 300 (50.11%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
2.69 USD
Ortalama kâr:
18.91 USD
Ortalama zarar:
-13.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-4 551.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 551.06 USD (9)
Aylık büyüme:
21.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 564.36 USD
Maksimum:
4 551.06 USD (7.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.63% (4 551.06 USD)
Varlığa göre:
0.17% (114.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3926
AUDJPY 60
EURJPY 60
CHFJPY 56
GBPUSD 56
USDJPY 56
GBPJPY 54
EURCAD 44
GBPCHF 34
AUDCHF 32
EURUSD 29
USDCHF 29
AUDCAD 28
USDCAD 23
AUDNZD 20
NZDUSD 17
NZDCAD 14
EURGBP 14
NZDCHF 14
AUDUSD 12
EURCHF 8
CADCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
AUDJPY 37
EURJPY 69
CHFJPY 52
GBPUSD 41
USDJPY 13
GBPJPY 149
EURCAD 19
GBPCHF 11
AUDCHF 17
EURUSD 23
USDCHF 29
AUDCAD 11
USDCAD 41
AUDNZD 6
NZDUSD 47
NZDCAD 8
EURGBP 10
NZDCHF 13
AUDUSD 12
EURCHF -1
CADCHF 1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -142K
AUDJPY -4.9K
EURJPY -6.5K
CHFJPY -5.2K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -3.4K
GBPJPY -9.1K
EURCAD -3.1K
GBPCHF -1.3K
AUDCHF -1.4K
EURUSD -1.9K
USDCHF -919
AUDCAD -1.4K
USDCAD -2.9K
AUDNZD -1.7K
NZDUSD -2.1K
NZDCAD -1.6K
EURGBP -590
NZDCHF -310
AUDUSD -858
EURCHF -262
CADCHF -192
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 232.64 USD
En kötü işlem: -1 190 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +417.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 551.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
BoomForexLtd-Live-UK
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
ICTrading-Live31
0.00 × 47
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
Axi-US12-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
547 daha fazla...
⚡ ATOMIC AI TRADING — The Future of Smart Automated Trading

ATOMIC AI TRADING is a next-generation AI-powered Expert Advisor (EA) designed to trade efficiently in both Trend and Reversal market conditions.
Built with advanced Artificial Intelligence algorithms, it analyzes the market in real time — delivering precise, high-probability trade entries for consistent profits.

⚙ Key Features:

🧠 AI Smart Logic: Detects trends, reversals, volume shifts, and price patterns with adaptive intelligence.

🔄 Dual Mode System: Trades effectively in both trend-following and counter-trend (reversal) conditions.

💹 Multi-Market Capability: Optimized for Gold (XAU/USD), BTC/USD, and all major Forex pairs with accurate market calculations.

⚡ High Reliability & Precision: Engineered for maximum accuracy and stable trade performance.

💰 Profit-Optimized Strategy: Minimizes risk while maximizing profit potential through intelligent trade management.


📊 ATOMIC AI TRADING is more than just an Expert Advisor — it’s a fully automated, intelligent trading system that brings professional-level performance to your account with zero complexity.

🚀 Experience the Power of AI Trading Today!
ATOMIC AI TRADING — Power. Precision. Profit.
İnceleme yok
2025.11.13 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ATOMIC AI TRADING 2
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
67K
USD
2
100%
4 590
49%
100%
1.39
2.69
USD
8%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

