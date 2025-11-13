SinyallerBölümler
Ardianto Randa

Team 77

Ardianto Randa
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
En iyi işlem:
49.90 USD
En kötü işlem:
-50.59 USD
Brüt kâr:
404.98 USD (40 678 pips)
Brüt zarar:
-143.28 USD (14 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (355.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
355.08 USD (8)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.25%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
9 (75.00%)
Satış işlemleri:
3 (25.00%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
21.81 USD
Ortalama kâr:
45.00 USD
Ortalama zarar:
-47.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-97.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.23 USD (2)
Aylık büyüme:
26.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.38 USD
Maksimum:
97.23 USD (19.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 262
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.90 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +355.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
195 daha fazla...
Using the Breakout technique.
Open a position with a Pending Order.
İnceleme yok
2025.11.13 05:01
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 1.41% of days out of the 426 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 05:01
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.17% of days out of the 426 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
