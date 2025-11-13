- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
75 (79.78%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (20.21%)
En iyi işlem:
10.23 USD
En kötü işlem:
-10.98 USD
Brüt kâr:
157.29 USD (423 032 pips)
Brüt zarar:
-73.74 USD (222 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (33.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.18 USD (15)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
91.22%
Maks. mevduat yükü:
16.85%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
4.93
Alış işlemleri:
27 (28.72%)
Satış işlemleri:
67 (71.28%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
2.10 USD
Ortalama zarar:
-3.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.94 USD (3)
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.94 USD (2.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.88% (16.94 USD)
Varlığa göre:
2.33% (11.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|56
|BTCUSD
|18
|ETHUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|51K
|BTCUSD
|142K
|ETHUSD
|6.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.23 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
Exness-Real
|8.95 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real4
|11.72 × 436
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
|
OctaFX-Real10
|332.00 × 1
