Yulian Rusnadi

BTC ETH XAU

Yulian Rusnadi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Exness-Real4
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
75 (79.78%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (20.21%)
En iyi işlem:
10.23 USD
En kötü işlem:
-10.98 USD
Brüt kâr:
157.29 USD (423 032 pips)
Brüt zarar:
-73.74 USD (222 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (33.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.18 USD (15)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
91.22%
Maks. mevduat yükü:
16.85%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
4.93
Alış işlemleri:
27 (28.72%)
Satış işlemleri:
67 (71.28%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
2.10 USD
Ortalama zarar:
-3.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.94 USD (3)
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.94 USD (2.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.88% (16.94 USD)
Varlığa göre:
2.33% (11.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 72
BTCUSD 17
ETHUSD 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 56
BTCUSD 18
ETHUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 51K
BTCUSD 142K
ETHUSD 6.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.23 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
Exness-Real
8.95 × 21
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real4
11.72 × 436
Exness-Real29
12.00 × 2
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
OctaFX-Real10
332.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.13 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
