İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
1 (2.00%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (98.00%)
En iyi işlem:
1.39 USD
En kötü işlem:
-0.27 USD
Brüt kâr:
1.39 USD (100 pips)
Brüt zarar:
-7.38 USD (711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.39 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.55
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.51%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
47 (94.00%)
Satış işlemleri:
3 (6.00%)
Kâr faktörü:
0.19
Beklenen getiri:
-0.12 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-0.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
49 (-7.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.38 USD (49)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.38 USD
Maksimum:
7.38 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.07% (10.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|GBPUSD
|5
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|-1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-635
|GBPUSD
|-76
|AUDCAD
|100
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.39 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 49
Maksimum ardışık kâr: +1.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 17
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
