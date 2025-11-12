- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.87 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
12.18 USD (339 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
7 (12.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.18 USD (7)
Sharpe oranı:
1.12
Alım-satım etkinliği:
1.58%
Maks. mevduat yükü:
2.21%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
7 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.74 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.79% (0.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|11
|NZDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|235
|NZDCAD
|104
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.87 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +12.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
KTM-Live
|0.00 × 4
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
mForex-REAL
|0.00 × 1
UniverseWheel-Live
|0.00 × 11
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
FTT-Live
|0.00 × 2
SENSUS-Live
|0.00 × 1
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
Exness-Real9
|0.14 × 44
JustForex-Live
|0.15 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
ICMarketsSC-Live24
|0.16 × 43
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.21 × 24
Exness-Real3
|0.24 × 17
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 45 USD
0%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
1
14%
7
100%
2%
n/a
1.74
USD
USD
1%
1:500