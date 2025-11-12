SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MonkeyK1ng
Stanislav Pakhomov

MonkeyK1ng

Stanislav Pakhomov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.87 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
12.18 USD (339 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
7 (12.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.18 USD (7)
Sharpe oranı:
1.12
Alım-satım etkinliği:
1.58%
Maks. mevduat yükü:
2.21%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
7 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.74 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.79% (0.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6
NZDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 11
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 235
NZDCAD 104
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.87 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +12.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
FTT-Live
0.00 × 2
SENSUS-Live
0.00 × 1
Meksa-Meksa
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.10 × 10
ECMarketsGlobalLLC-Live
0.12 × 17
Exness-Real9
0.14 × 44
JustForex-Live
0.15 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.16 × 43
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.21 × 24
Exness-Real3
0.24 × 17
382 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.12 21:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 21:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MonkeyK1ng
Ayda 45 USD
0%
0
0
USD
111
USD
1
14%
7
100%
2%
n/a
1.74
USD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.