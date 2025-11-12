SinyallerBölümler
Grupa Cornelia Nord

InvestPulse

Grupa Cornelia Nord
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
36 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (20.00%)
En iyi işlem:
1 313.50 USD
En kötü işlem:
-255.60 USD
Brüt kâr:
4 149.95 USD (2 623 099 pips)
Brüt zarar:
-402.42 USD (253 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (465.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 020.36 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.26%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
23 gün
Düzelme faktörü:
11.40
Alış işlemleri:
36 (80.00%)
Satış işlemleri:
9 (20.00%)
Kâr faktörü:
10.31
Beklenen getiri:
83.28 USD
Ortalama kâr:
115.28 USD
Ortalama zarar:
-44.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-328.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-328.80 USD (2)
Aylık büyüme:
764.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
258.10 USD
Maksimum:
328.80 USD (119.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.08% (185.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 9
XRPUSD 7
ETHUSD 6
Coffee_U5 4
Coffee_Z5 4
ADAUSD 3
XNGUSD 3
XAUUSD 3
XTIUSD 2
NZDUSD 2
Sugar_H6 1
AAPL.NAS 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 177
XRPUSD 2
ETHUSD 14
Coffee_U5 187
Coffee_Z5 2.7K
ADAUSD 5
XNGUSD 859
XAUUSD 9
XTIUSD -174
NZDUSD 5
Sugar_H6 -26
AAPL.NAS 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.1M
XRPUSD 25K
ETHUSD 145K
Coffee_U5 1.9K
Coffee_Z5 27K
ADAUSD 54K
XNGUSD 2.4K
XAUUSD 500
XTIUSD -405
NZDUSD 91
Sugar_H6 -25
AAPL.NAS 35K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 313.50 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +465.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -328.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
1.17 × 48
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 6078
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
65 daha fazla...
Bu hesapta yapılan işlemler, kontrollü riskle sermayenin istikrarlı büyümesini hedefler.
Pozisyonlar, piyasanın dalga yapısına bağlı olarak uzun vadeli olabilir.
Strateji, Elliott Dalga Teorisi ve özel olarak geliştirilen yapay zeka (YZ) üzerine kuruludur; bu sistem piyasa aşamalarını analiz eder ve olası fiyat hareketlerini tahmin eder.
Amaç, istikrarlı ve sürdürülebilir kazanç elde etmek, işlem miktarından çok kalitesine odaklanmaktır.
İnceleme yok
2025.11.12 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
