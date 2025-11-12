Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bu hesapta yapılan işlemler, kontrollü riskle sermayenin istikrarlı büyümesini hedefler.

Pozisyonlar, piyasanın dalga yapısına bağlı olarak uzun vadeli olabilir.

Strateji, Elliott Dalga Teorisi ve özel olarak geliştirilen yapay zeka (YZ) üzerine kuruludur; bu sistem piyasa aşamalarını analiz eder ve olası fiyat hareketlerini tahmin eder.

Amaç, istikrarlı ve sürdürülebilir kazanç elde etmek, işlem miktarından çok kalitesine odaklanmaktır.

