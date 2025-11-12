- Büyüme
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
36 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (20.00%)
En iyi işlem:
1 313.50 USD
En kötü işlem:
-255.60 USD
Brüt kâr:
4 149.95 USD (2 623 099 pips)
Brüt zarar:
-402.42 USD (253 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (465.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 020.36 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.26%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
23 gün
Düzelme faktörü:
11.40
Alış işlemleri:
36 (80.00%)
Satış işlemleri:
9 (20.00%)
Kâr faktörü:
10.31
Beklenen getiri:
83.28 USD
Ortalama kâr:
115.28 USD
Ortalama zarar:
-44.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-328.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-328.80 USD (2)
Aylık büyüme:
764.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
258.10 USD
Maksimum:
328.80 USD (119.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.08% (185.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|XRPUSD
|7
|ETHUSD
|6
|Coffee_U5
|4
|Coffee_Z5
|4
|ADAUSD
|3
|XNGUSD
|3
|XAUUSD
|3
|XTIUSD
|2
|NZDUSD
|2
|Sugar_H6
|1
|AAPL.NAS
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|177
|XRPUSD
|2
|ETHUSD
|14
|Coffee_U5
|187
|Coffee_Z5
|2.7K
|ADAUSD
|5
|XNGUSD
|859
|XAUUSD
|9
|XTIUSD
|-174
|NZDUSD
|5
|Sugar_H6
|-26
|AAPL.NAS
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|2.1M
|XRPUSD
|25K
|ETHUSD
|145K
|Coffee_U5
|1.9K
|Coffee_Z5
|27K
|ADAUSD
|54K
|XNGUSD
|2.4K
|XAUUSD
|500
|XTIUSD
|-405
|NZDUSD
|91
|Sugar_H6
|-25
|AAPL.NAS
|35K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 313.50 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +465.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -328.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.17 × 48
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 6078
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
Bu hesapta yapılan işlemler, kontrollü riskle sermayenin istikrarlı büyümesini hedefler.
Pozisyonlar, piyasanın dalga yapısına bağlı olarak uzun vadeli olabilir.
Strateji, Elliott Dalga Teorisi ve özel olarak geliştirilen yapay zeka (YZ) üzerine kuruludur; bu sistem piyasa aşamalarını analiz eder ve olası fiyat hareketlerini tahmin eder.
Amaç, istikrarlı ve sürdürülebilir kazanç elde etmek, işlem miktarından çok kalitesine odaklanmaktır.
Pozisyonlar, piyasanın dalga yapısına bağlı olarak uzun vadeli olabilir.
Strateji, Elliott Dalga Teorisi ve özel olarak geliştirilen yapay zeka (YZ) üzerine kuruludur; bu sistem piyasa aşamalarını analiz eder ve olası fiyat hareketlerini tahmin eder.
Amaç, istikrarlı ve sürdürülebilir kazanç elde etmek, işlem miktarından çok kalitesine odaklanmaktır.
