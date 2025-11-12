SinyallerBölümler
Josselmo Quinino Bezerra

MultiBest

Josselmo Quinino Bezerra
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
273 (83.48%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (16.51%)
En iyi işlem:
173.20 USD
En kötü işlem:
-382.94 USD
Brüt kâr:
4 202.69 USD (17 418 pips)
Brüt zarar:
-3 431.27 USD (19 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (394.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
394.89 USD (28)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.74%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
331
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
166 (50.76%)
Satış işlemleri:
161 (49.24%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
2.36 USD
Ortalama kâr:
15.39 USD
Ortalama zarar:
-63.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-611.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-611.79 USD (5)
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
750.65 USD
Maksimum:
811.13 USD (0.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.81% (806.17 USD)
Varlığa göre:
0.42% (422.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 134
WS30 91
XAUUSD 65
GDAXI 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 471
WS30 35
XAUUSD 60
GDAXI 207
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX -1.8K
WS30 73
XAUUSD -984
GDAXI 453
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +173.20 USD
En kötü işlem: -383 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +394.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -611.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.70 × 957
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.65 × 623
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.12 20:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 19:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
