- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
26.48 UST
En kötü işlem:
-15.93 UST
Brüt kâr:
59.74 UST (1 805 pips)
Brüt zarar:
-33.11 UST (2 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (38.62 UST)
Maksimum ardışık kâr:
38.62 UST (5)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
3.33 UST
Ortalama kâr:
9.96 UST
Ortalama zarar:
-16.56 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.93 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-15.93 UST (1)
Aylık büyüme:
19.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.47 UST
Maksimum:
16.47 UST (11.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.48 UST
En kötü işlem: -16 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.62 UST
Maksimum ardışık zarar: -15.93 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Aura Black Edition GOLD
İnceleme yok