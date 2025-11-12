SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Hedge Master
Dumisani Daniel Mhlanga

Gold Hedge Master

Dumisani Daniel Mhlanga
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
70 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (44.44%)
En iyi işlem:
569.08 USD
En kötü işlem:
-350.67 USD
Brüt kâr:
8 117.15 USD (4 087 063 pips)
Brüt zarar:
-7 542.82 USD (113 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (757.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
757.10 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.06%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
66 (52.38%)
Satış işlemleri:
60 (47.62%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
4.56 USD
Ortalama kâr:
115.96 USD
Ortalama zarar:
-134.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-541.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-729.50 USD (3)
Aylık büyüme:
40.81%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
360.97 USD
Maksimum:
1 217.02 USD (50.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.85% (1 217.02 USD)
Varlığa göre:
2.35% (48.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 8.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +569.08 USD
En kötü işlem: -351 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +757.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -541.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The used EA combines the power of hedging and precision entry logic to keep your account stable even in volatile markets. If price reverses, the system automatically hedges to neutralize risk and recover to break-even.
If the trend continues, it captures profit cleanly at your take-profit level — delivering consistent returns with controlled risk.

Best used at 1:500 leverage or more, 0.01 lot per 1000USD, tuned for Gold M15.

İnceleme yok
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.