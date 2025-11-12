SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Experimental Account
Botond Ratonyi

Experimental Account

Botond Ratonyi
0 inceleme
Güvenilirlik
205 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 984%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
286
Kârla kapanan işlemler:
206 (72.02%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (27.97%)
En iyi işlem:
699.46 USD
En kötü işlem:
-782.87 USD
Brüt kâr:
4 254.03 USD (312 091 pips)
Brüt zarar:
-2 492.96 USD (346 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (63.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 078.36 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
74.77%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
135 (47.20%)
Satış işlemleri:
151 (52.80%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
6.16 USD
Ortalama kâr:
20.65 USD
Ortalama zarar:
-31.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-10.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 283.14 USD (2)
Aylık büyüme:
25.33%
Yıllık tahmin:
307.38%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.54 USD
Maksimum:
1 283.14 USD (62.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.48% (222.51 USD)
Varlığa göre:
17.32% (504.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.r 69
USDCHF.r 25
USDJPY.r 20
XAUUSD.r 17
NZDUSD.r 14
AUDUSD.r 11
USDCAD.r 10
USDHUF.r 10
CHFJPY.r 8
CADJPY.r 8
NZDJPY.r 8
EURCAD.r 7
US30.r 7
AUDCHF.r 6
EURJPY.r 6
EURNZD.r 6
AUDCAD.r 5
GBPNZD.r 5
EURGBP.r 4
GBPJPY.r 4
GBPCAD.r 4
NAS100.r 4
AUDNZD.r 3
AUDSGD.r 3
EURCHF.r 3
CADCHF.r 3
EURAUD.r 3
GBPUSD.r 3
USDCZK.r 2
NOKSEK.r 2
Cocoa.r 2
SGDJPY.r 1
GBPCHF.r 1
Gasoline.r 1
EURHUF.r 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.r 787
USDCHF.r 131
USDJPY.r -54
XAUUSD.r 1.9K
NZDUSD.r 41
AUDUSD.r -60
USDCAD.r 29
USDHUF.r 112
CHFJPY.r 0
CADJPY.r 21
NZDJPY.r -131
EURCAD.r 37
US30.r -1.3K
AUDCHF.r -96
EURJPY.r -24
EURNZD.r 60
AUDCAD.r 3
GBPNZD.r 9
EURGBP.r 8
GBPJPY.r 20
GBPCAD.r 7
NAS100.r 225
AUDNZD.r -3
AUDSGD.r 9
EURCHF.r 12
CADCHF.r -14
EURAUD.r 0
GBPUSD.r -9
USDCZK.r -46
NOKSEK.r -3
Cocoa.r 61
SGDJPY.r 2
GBPCHF.r -3
Gasoline.r -3
EURHUF.r 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.r 18K
USDCHF.r 2K
USDJPY.r -3.8K
XAUUSD.r 108K
NZDUSD.r 3.5K
AUDUSD.r -1.6K
USDCAD.r 2.8K
USDHUF.r 41K
CHFJPY.r 144
CADJPY.r 2.2K
NZDJPY.r -8.4K
EURCAD.r 3.1K
US30.r -129K
AUDCHF.r -1.2K
EURJPY.r -2.7K
EURNZD.r 5.5K
AUDCAD.r 361
GBPNZD.r 1.1K
EURGBP.r 626
GBPJPY.r 2.6K
GBPCAD.r 508
NAS100.r 24K
AUDNZD.r -502
AUDSGD.r 1.3K
EURCHF.r 1.2K
CADCHF.r -931
EURAUD.r -380
GBPUSD.r -2.5K
USDCZK.r -97K
NOKSEK.r -3.1K
Cocoa.r 611
SGDJPY.r 275
GBPCHF.r -295
Gasoline.r -1K
EURHUF.r 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +699.46 USD
En kötü işlem: -783 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +63.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.12 18:31
Trading operations on the account were performed for only 168 days. This comprises 11.71% of days out of the 1435 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 18:31
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 1.25% of days out of 1435 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 18:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Experimental Account
Ayda 500 USD
984%
0
0
USD
2.9K
USD
205
11%
286
72%
100%
1.70
6.16
USD
46%
1:30
