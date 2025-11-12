- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
0.73 USD
En kötü işlem:
-0.21 USD
Brüt kâr:
1.22 USD (244 pips)
Brüt zarar:
-0.21 USD (26 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.19 USD (3)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.81
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
5.81
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
0.31 USD
Ortalama zarar:
-0.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.21 USD (1)
Aylık büyüme:
1.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.21 USD (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.21% (0.21 USD)
Varlığa göre:
1.10% (1.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|1
|GBPUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|210
|GBPUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
Exness-Real17
|0.23 × 379
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.46 × 570
|
ThreeTrader-Live
|0.50 × 155
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.60 × 108
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.63 × 81
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Tickmill-Live10
|0.89 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|1.24 × 33
|
ICMarketsSC-Live33
|1.33 × 3
|
Exness-Real
|1.47 × 45
|
ICMarketsSC-Live08
|1.50 × 20
|
AdmiralMarkets-Live3
|1.61 × 116
İnceleme yok
