- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.96 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
26.92 USD (2 399 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (26.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.92 USD (8)
Sharpe oranı:
3.42
Alım-satım etkinliği:
72.10%
Maks. mevduat yükü:
0.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.37 USD
Ortalama kâr:
3.37 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.26% (12.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD.fx
|4
|GBPUSD.fx
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD.fx
|12
|GBPUSD.fx
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD.fx
|1.2K
|GBPUSD.fx
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.96 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +26.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexMart-RealServer" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
FXVNPRo CopyTrade https://www.fxvnpro.com/copytrade/trader/FM58137176
Free Copy https://www.fxvnpro.com/live-forex-signals/
Free Copy https://www.reviewbrokers.net/live-forex-signals/
VIP Signals : https://t.me/IFXGOLDSignals
Email:fxvnpro@gmail.com
Teams :fxvnpro
Telegram : @ifxcopy
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
100%
8
100%
72%
n/a
3.37
USD
USD
0%
1:500