Sinyaller / MetaTrader 4 / Enjoy it while it lasts
Brian Lillard

Enjoy it while it lasts

Brian Lillard
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
Coinexx-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
732
Kârla kapanan işlemler:
353 (48.22%)
Zararla kapanan işlemler:
379 (51.78%)
En iyi işlem:
3.40 USD
En kötü işlem:
-5.12 USD
Brüt kâr:
65.75 USD (6 884 pips)
Brüt zarar:
-99.44 USD (9 066 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.64 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
37.12%
Maks. mevduat yükü:
2.85%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
636
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
432 (59.02%)
Satış işlemleri:
300 (40.98%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
0.19 USD
Ortalama zarar:
-0.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.24 USD (2)
Aylık büyüme:
-8.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.74 USD
Maksimum:
35.74 USD (8.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.94% (35.74 USD)
Varlığa göre:
1.40% (5.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 732
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.40 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

USGFX-Live2
0.00 × 1
MYFX-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
FXGiants-Real4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.33 × 6
MonetaMarkets-Live01
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 132
ICMarketsSC-Live03
0.46 × 35
HFMarketsSV-Live Server 5
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.60 × 42
RoboForex-ECN
0.82 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.98 × 355
52 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.18 22:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 17:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
