- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
732
Kârla kapanan işlemler:
353 (48.22%)
Zararla kapanan işlemler:
379 (51.78%)
En iyi işlem:
3.40 USD
En kötü işlem:
-5.12 USD
Brüt kâr:
65.75 USD (6 884 pips)
Brüt zarar:
-99.44 USD (9 066 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.64 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
37.12%
Maks. mevduat yükü:
2.85%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
636
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
432 (59.02%)
Satış işlemleri:
300 (40.98%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
0.19 USD
Ortalama zarar:
-0.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.24 USD (2)
Aylık büyüme:
-8.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.74 USD
Maksimum:
35.74 USD (8.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.94% (35.74 USD)
Varlığa göre:
1.40% (5.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|732
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.40 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
USGFX-Live2
|0.00 × 1
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
FXGiants-Real4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 6
|
MonetaMarkets-Live01
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live08
|0.45 × 132
|
ICMarketsSC-Live03
|0.46 × 35
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.60 × 42
|
RoboForex-ECN
|0.82 × 34
|
Alpari-Pro.ECN
|0.98 × 355
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
-8%
0
0
USD
USD
366
USD
USD
2
100%
732
48%
37%
0.66
-0.05
USD
USD
9%
1:500