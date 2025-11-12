- Büyüme
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
26 (50.98%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (49.02%)
En iyi işlem:
101.49 USD
En kötü işlem:
-14.40 USD
Brüt kâr:
352.63 USD (22 003 pips)
Brüt zarar:
-130.24 USD (10 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (121.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.34 USD (5)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
47.87%
Maks. mevduat yükü:
48.64%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
30 (58.82%)
Satış işlemleri:
21 (41.18%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
4.36 USD
Ortalama kâr:
13.56 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-35.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.32 USD (7)
Aylık büyüme:
222.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.21 USD
Maksimum:
40.14 USD (26.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.63% (40.14 USD)
Varlığa göre:
3.16% (5.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|US500
|15
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|187
|US500
|33
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.4K
|US500
|4K
|GBPUSD
|70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live
|0.89 × 762
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.03 × 1170
|
ICMarkets-Live07
|1.09 × 264
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1174
|
ICMarkets-Live12
|1.25 × 894
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
