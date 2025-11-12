SinyallerBölümler
Yuchu Zhang

Luck for you

Yuchu Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 44 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 222%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
26 (50.98%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (49.02%)
En iyi işlem:
101.49 USD
En kötü işlem:
-14.40 USD
Brüt kâr:
352.63 USD (22 003 pips)
Brüt zarar:
-130.24 USD (10 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (121.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.34 USD (5)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
47.87%
Maks. mevduat yükü:
48.64%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
30 (58.82%)
Satış işlemleri:
21 (41.18%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
4.36 USD
Ortalama kâr:
13.56 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-35.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.32 USD (7)
Aylık büyüme:
222.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.21 USD
Maksimum:
40.14 USD (26.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.63% (40.14 USD)
Varlığa göre:
3.16% (5.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33
US500 15
GBPUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 187
US500 33
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.4K
US500 4K
GBPUSD 70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.49 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +121.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 36
Tickmill-Live
0.89 × 762
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.03 × 1170
ICMarkets-Live07
1.09 × 264
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1174
ICMarkets-Live12
1.25 × 894
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live06
1.35 × 873
LQD1-Live01
1.45 × 453
64 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.12 17:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
