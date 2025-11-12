- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
6.44 USD
En kötü işlem:
-4.83 USD
Brüt kâr:
25.62 USD (25 628 pips)
Brüt zarar:
-5.25 USD (4 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (16.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
4.10
Alış işlemleri:
5 (83.33%)
Satış işlemleri:
1 (16.67%)
Kâr faktörü:
4.88
Beklenen getiri:
3.40 USD
Ortalama kâr:
5.12 USD
Ortalama zarar:
-5.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.83 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
4.97 USD (2.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.44 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok