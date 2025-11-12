SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fluctuating cube
Jiabing Ou

Fluctuating cube

Jiabing Ou
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -97%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (77.78%)
En iyi işlem:
9.80 USD
En kötü işlem:
-9.63 USD
Brüt kâr:
9.92 USD (2 081 pips)
Brüt zarar:
-26.75 USD (13 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (9.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.92 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.51
Alım-satım etkinliği:
87.21%
Maks. mevduat yükü:
126.60%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-1.87 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
-3.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-22.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.37 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.83 USD
Maksimum:
22.37 USD (98.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.03% (22.37 USD)
Varlığa göre:
76.80% (5.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSDm 3
USOILm 3
US30m 2
XAUUSDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSDm 3
USOILm -6
US30m -4
XAUUSDm -10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSDm -147
USOILm -606
US30m -661
XAUUSDm -9.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.80 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

理念：伏击波动，复利增长！把市场脉搏，寻呼吸节奏，探情绪变化，取波段利润。
Philosophy: Ambush fluctuations, compound interest growth! Take the market pulse, find the rhythm of breathing, explore emotional changes, and take band profits.
İnceleme yok
2025.11.12 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 14:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.12 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
