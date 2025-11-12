- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
120 (60.91%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (39.09%)
En iyi işlem:
271.32 USD
En kötü işlem:
-153.00 USD
Brüt kâr:
5 030.49 USD (21 310 pips)
Brüt zarar:
-2 129.64 USD (13 516 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (178.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461.19 USD (5)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
1.50%
Maks. mevduat yükü:
49.42%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
179
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
7.97
Alış işlemleri:
103 (52.28%)
Satış işlemleri:
94 (47.72%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
14.73 USD
Ortalama kâr:
41.92 USD
Ortalama zarar:
-27.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-364.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-364.00 USD (6)
Aylık büyüme:
64.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 USD
Maksimum:
364.00 USD (4.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.66% (364.00 USD)
Varlığa göre:
19.19% (1 113.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|197
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +271.32 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +178.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -364.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
2
100%
197
60%
1%
2.36
14.73
USD
USD
19%
1:500