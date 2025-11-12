- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
31.96 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
43.36 EUR (5 147 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
6 (43.36 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
43.36 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
77.64%
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
7.23 EUR
Ortalama kâr:
7.23 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
4.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.02% (0.18 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|CL-OIL
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|49
|CL-OIL
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.1K
|CL-OIL
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.96 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +43.36 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading not a business,its a lifestyle!
Solid long term profit!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
946
EUR
EUR
1
0%
6
100%
78%
n/a
7.23
EUR
EUR
0%
1:500