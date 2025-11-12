- Büyüme
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
6 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (14.29%)
En iyi işlem:
1.50 USD
En kötü işlem:
-0.30 USD
Brüt kâr:
7.85 USD (162 pips)
Brüt zarar:
-0.30 USD (1 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (7.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.85 USD (6)
Sharpe oranı:
1.92
Alım-satım etkinliği:
76.03%
Maks. mevduat yükü:
28.03%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
25.17
Alış işlemleri:
4 (57.14%)
Satış işlemleri:
3 (42.86%)
Kâr faktörü:
26.17
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
1.31 USD
Ortalama zarar:
-0.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.30 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.30 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.52% (0.30 USD)
Varlığa göre:
14.31% (8.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 17
|
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
|
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
|
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
|
Exness-Real7
|2.65 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
|
Exness-Real6
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|4.50 × 12
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|6.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
1
100%
7
85%
76%
26.16
1.08
USD
USD
14%
1:500