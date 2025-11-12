SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hirozo
Hiroshi Shiitani

Hirozo

Hiroshi Shiitani
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
ThreeTrader-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
30 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (16.67%)
En iyi işlem:
631.00 JPY
En kötü işlem:
-562.00 JPY
Brüt kâr:
9 168.00 JPY (5 909 pips)
Brüt zarar:
-802.00 JPY (425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (6 208.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
6 208.00 JPY (24)
Sharpe oranı:
1.06
Alım-satım etkinliği:
3.43%
Maks. mevduat yükü:
101.75%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
14.57
Alış işlemleri:
3 (8.33%)
Satış işlemleri:
33 (91.67%)
Kâr faktörü:
11.43
Beklenen getiri:
232.39 JPY
Ortalama kâr:
305.60 JPY
Ortalama zarar:
-133.67 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-42.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-562.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
71.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.00 JPY
Maksimum:
574.00 JPY (2.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.88% (566.00 JPY)
Varlığa göre:
25.21% (4 344.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.raw 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.raw 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.raw 5.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +631.00 JPY
En kötü işlem: -562 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6 208.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -42.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThreeTrader-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold Scalping Trader
İnceleme yok
2025.11.13 13:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 13:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 11:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 10:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 12:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.12 12:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hirozo
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
20K
JPY
1
0%
36
83%
3%
11.43
232.39
JPY
25%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.