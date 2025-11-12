SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Double Eagle
Mark Peter Bierling

Double Eagle

Mark Peter Bierling
0 inceleme
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.85 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
0.85 EUR (850 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.85 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
48.27%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.85 EUR
Ortalama kâr:
0.85 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.02% (0.05 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DE40 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DE40 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DE40 850
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Double Eagle specializes in the DAX (DE40) both trading the London and New York session. Only 1 trade per session for risk management purposes. 
1.25% risk per session with a max exposure of 2.5% a day 
İnceleme yok
2025.11.12 12:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
