- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
150.22 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
548.12 USD (1 386 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
12 (548.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
548.12 USD (12)
Sharpe oranı:
1.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (8.33%)
Satış işlemleri:
11 (91.67%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
45.68 USD
Ortalama kâr:
45.68 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.60% (1 200.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|5
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|281
|GBPUSD
|222
|EURUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|854
|GBPUSD
|444
|EURUSD
|88
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +150.22 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +548.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 17
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
Exness-Real18
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
201K
USD
USD
1
100%
12
100%
100%
n/a
45.68
USD
USD
1%
1:500