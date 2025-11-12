SinyallerBölümler
Michael John Malkinson

XNineTrading

Michael John Malkinson
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
47 (95.91%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.08%)
En iyi işlem:
16.71 USD
En kötü işlem:
-12.42 USD
Brüt kâr:
122.60 USD (10 434 pips)
Brüt zarar:
-15.89 USD (1 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (66.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.92 USD (21)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.82%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
8.52
Alış işlemleri:
19 (38.78%)
Satış işlemleri:
30 (61.22%)
Kâr faktörü:
7.72
Beklenen getiri:
2.18 USD
Ortalama kâr:
2.61 USD
Ortalama zarar:
-7.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-12.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.42 USD (1)
Aylık büyüme:
3.62%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.45 USD
Maksimum:
12.53 USD (0.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.42% (12.53 USD)
Varlığa göre:
4.56% (141.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 6
XAUUSD 6
AUDCAD 5
GBPUSD 4
NZDUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 3
AUDUSD 3
GBPCHF 2
NZDCHF 2
EURUSD 2
EURGBP 2
EURNZD 1
AUDJPY 1
NZDCAD 1
USDSGD 1
USDCAD 1
GBPJPY 1
EURCAD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 3
XAUUSD 42
AUDCAD 7
GBPUSD 10
NZDUSD 4
CADCHF 1
EURJPY 1
AUDUSD 3
GBPCHF 3
NZDCHF 2
EURUSD 14
EURGBP 2
EURNZD 9
AUDJPY 1
NZDCAD 3
USDSGD 0
USDCAD 1
GBPJPY 2
EURCAD 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 499
XAUUSD 4.4K
AUDCAD 524
GBPUSD 816
NZDUSD 437
CADCHF 100
EURJPY 193
AUDUSD 272
GBPCHF 211
NZDCHF 139
EURUSD 338
EURGBP 142
EURNZD 286
AUDJPY 131
NZDCAD 163
USDSGD 51
USDCAD 109
GBPJPY 307
EURCAD 112
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.71 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.60 × 5
Exness-MT5Real8
1.09 × 11
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.50 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.74 × 35
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
RoboForex-ECN
3.86 × 1006
FusionMarkets-Live
3.96 × 17556
ValutradesSeychelles-Live
4.29 × 7
Darwinex-Live
4.56 × 693
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
4.86 × 1715
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
DerivSVG-Server
5.50 × 2
TASS-Live
5.70 × 89
Axiory-Live
5.70 × 27
XM.COM-MT5
5.98 × 445
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
75 daha fazla...
My personal collection of EA's. 

I have acquired these EA's over many years and have optimised them through 1000s of hours of rigorous testing.

I have spent over $10000 combined to set this account up.

If you have any questions about copying, feel free to message me


Please note - The list of EA's will NOT be shared. That is my personal knowledge.

İnceleme yok
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XNineTrading
Ayda 50 USD
4%
0
0
USD
3.1K
USD
1
97%
49
95%
100%
7.71
2.18
USD
5%
1:500
