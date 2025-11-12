SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Halion LIVE 1
Maciej Jozef Wujciow

Halion LIVE 1

Maciej Jozef Wujciow
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 114%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
28 (90.32%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (9.68%)
En iyi işlem:
1 034.03 EUR
En kötü işlem:
-145.80 EUR
Brüt kâr:
9 154.88 EUR (130 639 pips)
Brüt zarar:
-403.41 EUR (15 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (9 154.88 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
9 154.88 EUR (28)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
31.25%
Maks. mevduat yükü:
5.63%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
22.23
Alış işlemleri:
22 (70.97%)
Satış işlemleri:
9 (29.03%)
Kâr faktörü:
22.69
Beklenen getiri:
282.31 EUR
Ortalama kâr:
326.96 EUR
Ortalama zarar:
-134.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-393.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-393.15 EUR (3)
Aylık büyüme:
705.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
393.59 EUR
Maksimum:
393.59 EUR (39.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.36% (393.59 EUR)
Varlığa göre:
12.67% (1 235.47 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 115K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 034.03 EUR
En kötü işlem: -146 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +9 154.88 EUR
Maksimum ardışık zarar: -393.15 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 6
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FusionMarkets-Live
7.90 × 51
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
13.70 × 152
VantageInternational-Live 13
15.53 × 19
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real31
26.00 × 3
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
EA Logic: Aggressive

Risk Level: Hardcore


İnceleme yok
2025.11.14 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
