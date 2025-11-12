- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
28 (90.32%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (9.68%)
En iyi işlem:
1 034.03 EUR
En kötü işlem:
-145.80 EUR
Brüt kâr:
9 154.88 EUR (130 639 pips)
Brüt zarar:
-403.41 EUR (15 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (9 154.88 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
9 154.88 EUR (28)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
31.25%
Maks. mevduat yükü:
5.63%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
22.23
Alış işlemleri:
22 (70.97%)
Satış işlemleri:
9 (29.03%)
Kâr faktörü:
22.69
Beklenen getiri:
282.31 EUR
Ortalama kâr:
326.96 EUR
Ortalama zarar:
-134.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-393.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-393.15 EUR (3)
Aylık büyüme:
705.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
393.59 EUR
Maksimum:
393.59 EUR (39.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.36% (393.59 EUR)
Varlığa göre:
12.67% (1 235.47 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|115K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +1 034.03 EUR
En kötü işlem: -146 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +9 154.88 EUR
Maksimum ardışık zarar: -393.15 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 6
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.90 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.70 × 152
|
VantageInternational-Live 13
|15.53 × 19
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|26.00 × 3
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
