İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (66.67%)
En iyi işlem:
4.14 USD
En kötü işlem:
-5.34 USD
Brüt kâr:
6.51 USD (443 pips)
Brüt zarar:
-20.06 USD (1 591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (4.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.14 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.49
Alım-satım etkinliği:
85.39%
Maks. mevduat yükü:
90.28%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
2 (22.22%)
Satış işlemleri:
7 (77.78%)
Kâr faktörü:
0.32
Beklenen getiri:
-1.51 USD
Ortalama kâr:
2.17 USD
Ortalama zarar:
-3.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.06 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.69 USD
Maksimum:
18.03 USD (9.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.00% (18.03 USD)
Varlığa göre:
1.67% (3.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.69 × 13
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.77 × 159
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29245
EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD XAU/USD
