Joseph1491

Range Bound SC

Joseph1491
0 inceleme
Güvenilirlik
121 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 731
Kârla kapanan işlemler:
1 524 (55.80%)
Zararla kapanan işlemler:
1 207 (44.20%)
En iyi işlem:
53.33 USD
En kötü işlem:
-129.60 USD
Brüt kâr:
4 798.82 USD (874 776 pips)
Brüt zarar:
-5 247.04 USD (944 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (50.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.71 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
15.54%
Maks. mevduat yükü:
87.93%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
1 836 (67.23%)
Satış işlemleri:
895 (32.77%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.16 USD
Ortalama kâr:
3.15 USD
Ortalama zarar:
-4.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-72.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-154.42 USD (7)
Aylık büyüme:
190.00%
Yıllık tahmin:
2 305.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
441.08 USD
Maksimum:
798.85 USD (93.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.58% (821.17 USD)
Varlığa göre:
19.38% (0.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1054
EURUSD 790
USDJPY 217
CHINA50 152
US30 124
EURJPY 60
AUDUSD 44
XAUUSD 42
GBPJPY 41
EURAUD 27
GBPAUD 26
USDCHF 25
EURCHF 24
GBPCHF 22
EURCAD 20
USDCAD 18
XTIUSD 18
USTEC 14
GBPCAD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 88
EURUSD 46
USDJPY -311
CHINA50 -3
US30 -72
EURJPY -85
AUDUSD 56
XAUUSD -115
GBPJPY 67
EURAUD 53
GBPAUD -66
USDCHF -38
EURCHF 21
GBPCHF -15
EURCAD 24
USDCAD 37
XTIUSD -88
USTEC -49
GBPCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 16K
EURUSD 12K
USDJPY -21K
CHINA50 18K
US30 -69K
EURJPY -28
AUDUSD 3.6K
XAUUSD 184
GBPJPY 1.9K
EURAUD 1.7K
GBPAUD 572
USDCHF -926
EURCHF 158
GBPCHF -239
EURCAD 711
USDCAD 1K
XTIUSD -175
USTEC -34K
GBPCAD 126
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.33 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +50.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.24 × 17
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.45 × 40
itexsys-Platform
0.50 × 12
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.87 × 375
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 15590
VantageInternational-Live 4
1.96 × 144
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
时间空间交易，每笔交易有特定计划，每笔有止损计划。
İnceleme yok
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 844 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 04:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Range Bound SC
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
18
USD
121
0%
2 731
55%
16%
0.91
-0.16
USD
100%
1:500
Kopyala

