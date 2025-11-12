- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 731
Kârla kapanan işlemler:
1 524 (55.80%)
Zararla kapanan işlemler:
1 207 (44.20%)
En iyi işlem:
53.33 USD
En kötü işlem:
-129.60 USD
Brüt kâr:
4 798.82 USD (874 776 pips)
Brüt zarar:
-5 247.04 USD (944 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (50.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.71 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
15.54%
Maks. mevduat yükü:
87.93%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
1 836 (67.23%)
Satış işlemleri:
895 (32.77%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.16 USD
Ortalama kâr:
3.15 USD
Ortalama zarar:
-4.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-72.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-154.42 USD (7)
Aylık büyüme:
190.00%
Yıllık tahmin:
2 305.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
441.08 USD
Maksimum:
798.85 USD (93.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.58% (821.17 USD)
Varlığa göre:
19.38% (0.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1054
|EURUSD
|790
|USDJPY
|217
|CHINA50
|152
|US30
|124
|EURJPY
|60
|AUDUSD
|44
|XAUUSD
|42
|GBPJPY
|41
|EURAUD
|27
|GBPAUD
|26
|USDCHF
|25
|EURCHF
|24
|GBPCHF
|22
|EURCAD
|20
|USDCAD
|18
|XTIUSD
|18
|USTEC
|14
|GBPCAD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|88
|EURUSD
|46
|USDJPY
|-311
|CHINA50
|-3
|US30
|-72
|EURJPY
|-85
|AUDUSD
|56
|XAUUSD
|-115
|GBPJPY
|67
|EURAUD
|53
|GBPAUD
|-66
|USDCHF
|-38
|EURCHF
|21
|GBPCHF
|-15
|EURCAD
|24
|USDCAD
|37
|XTIUSD
|-88
|USTEC
|-49
|GBPCAD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|16K
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|-21K
|CHINA50
|18K
|US30
|-69K
|EURJPY
|-28
|AUDUSD
|3.6K
|XAUUSD
|184
|GBPJPY
|1.9K
|EURAUD
|1.7K
|GBPAUD
|572
|USDCHF
|-926
|EURCHF
|158
|GBPCHF
|-239
|EURCAD
|711
|USDCAD
|1K
|XTIUSD
|-175
|USTEC
|-34K
|GBPCAD
|126
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.33 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +50.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.24 × 17
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.45 × 40
|
itexsys-Platform
|0.50 × 12
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.87 × 375
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 15590
|
VantageInternational-Live 4
|1.96 × 144
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
时间空间交易，每笔交易有特定计划，每笔有止损计划。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
18
USD
USD
121
0%
2 731
55%
16%
0.91
-0.16
USD
USD
100%
1:500