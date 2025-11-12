- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
64 (78.04%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (21.95%)
En iyi işlem:
6.08 USD
En kötü işlem:
-6.64 USD
Brüt kâr:
78.64 USD (5 423 pips)
Brüt zarar:
-54.83 USD (4 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (7.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.30 USD (9)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
49 (59.76%)
Satış işlemleri:
33 (40.24%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-3.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.95 USD (2)
Aylık büyüme:
23.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.72 USD
Maksimum:
12.14 USD (10.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.08% (12.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|EURUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|24
|EURUSD
|2
|USDCAD
|-1
|EURCAD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|629
|EURUSD
|245
|USDCAD
|-83
|EURCAD
|-228
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.08 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 297
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 353
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.12 × 25
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
FPMarkets-Live
|2.69 × 16
