SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold EA
Ravshan Chuliev

Gold EA

Ravshan Chuliev
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 23%
RoboForex-ECN
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
64 (78.04%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (21.95%)
En iyi işlem:
6.08 USD
En kötü işlem:
-6.64 USD
Brüt kâr:
78.64 USD (5 423 pips)
Brüt zarar:
-54.83 USD (4 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (7.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.30 USD (9)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
49 (59.76%)
Satış işlemleri:
33 (40.24%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-3.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.95 USD (2)
Aylık büyüme:
23.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.72 USD
Maksimum:
12.14 USD (10.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.08% (12.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 75
EURUSD 3
USDCAD 2
EURCAD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 24
EURUSD 2
USDCAD -1
EURCAD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 629
EURUSD 245
USDCAD -83
EURCAD -228
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.08 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
FXCC1-Trade
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 297
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 353
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.12 × 25
BCS5-Real
2.64 × 14
FPMarkets-Live
2.69 × 16
40 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.12 08:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 08:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol