- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
En iyi işlem:
99.80 USD
En kötü işlem:
-101.18 USD
Brüt kâr:
595.05 USD (29 998 pips)
Brüt zarar:
-181.60 USD (9 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (417.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
417.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
4.07
Alış işlemleri:
9 (75.00%)
Satış işlemleri:
3 (25.00%)
Kâr faktörü:
3.28
Beklenen getiri:
34.45 USD
Ortalama kâr:
66.12 USD
Ortalama zarar:
-60.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-101.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.18 USD (1)
Aylık büyüme:
41.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
101.62 USD (17.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.09% (101.62 USD)
Varlığa göre:
1.77% (29.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|413
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
only xauusd
İnceleme yok
