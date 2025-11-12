Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 3 Exness-Real 0.00 × 1 FXCL-Main2 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.14 × 7 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 RoboForex-ECN-3 0.46 × 197 ICMarketsSC-Live25 0.46 × 41 ICMarkets-Live04 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.50 × 2 Tickmill-Live04 0.53 × 898 Tickmill-Live08 0.53 × 36 TitanFX-01 0.72 × 96 ICMarketsSC-Live04 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 232 RoboForex-Prime 0.92 × 3280 AMarkets-Real 0.94 × 50 ICMarkets-Live16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 306 Exness-Real28 1.14 × 14 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.25 × 12 RoboMarketsLLC-ECN-2 1.33 × 6 36 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya