- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
En iyi işlem:
0.25 EUR
En kötü işlem:
-0.37 EUR
Brüt kâr:
0.26 EUR (34 pips)
Brüt zarar:
-0.59 EUR (76 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.25 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.34
Alım-satım etkinliği:
48.13%
Maks. mevduat yükü:
86.67%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
1 (25.00%)
Satış işlemleri:
3 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-0.08 EUR
Ortalama kâr:
0.13 EUR
Ortalama zarar:
-0.30 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.59 EUR (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.58 EUR
Maksimum:
0.59 EUR (4.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.53% (0.59 EUR)
Varlığa göre:
2.46% (0.32 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|USDJPY
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-9
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|-36
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.25 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.59 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.92 × 3280
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
12
EUR
EUR
1
0%
4
50%
48%
0.44
-0.08
EUR
EUR
5%
1:100