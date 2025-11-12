SinyallerBölümler
XEAGBPUSD
Reynor Buenaflor

XEAGBPUSD

Reynor Buenaflor
0 inceleme
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 888 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -59%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 451
Kârla kapanan işlemler:
2 005 (58.09%)
Zararla kapanan işlemler:
1 446 (41.90%)
En iyi işlem:
3 624.00 USD
En kötü işlem:
-11 917.84 USD
Brüt kâr:
114 477.26 USD (354 960 pips)
Brüt zarar:
-179 695.97 USD (887 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (116.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 368.34 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
59.90%
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.79
Alış işlemleri:
1 780 (51.58%)
Satış işlemleri:
1 671 (48.42%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-18.90 USD
Ortalama kâr:
57.10 USD
Ortalama zarar:
-124.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-11 910.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49 295.03 USD (10)
Aylık büyüme:
0.02%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65 234.13 USD
Maksimum:
82 963.75 USD (253.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.76% (82 963.75 USD)
Varlığa göre:
0.03% (2.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 871
EURUSD 453
GBPUSD 390
GBPJPY 164
EURCAD 125
EURAUD 122
USDCAD 117
AUDCHF 117
EURJPY 112
EURNZD 111
AUDJPY 97
EURCHF 97
NZDUSD 86
USDCHF 74
EURGBP 59
CADCHF 57
AUDUSD 57
CADJPY 52
GBPCHF 49
AUDCAD 40
GBPCAD 37
NZDCHF 32
GBPNZD 27
AUDNZD 25
CHFJPY 22
NZDCAD 21
NZDJPY 21
GBPAUD 11
BTCUSD 2
USCRUDE 2
USDSGD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 4.6K
EURUSD -9K
GBPUSD -29K
GBPJPY 610
EURCAD -514
EURAUD 426
USDCAD 304
AUDCHF 1.3K
EURJPY 1.3K
EURNZD 1.5K
AUDJPY 345
EURCHF -2.3K
NZDUSD 3.7K
USDCHF 160
EURGBP 1.9K
CADCHF 4.3K
AUDUSD 1.5K
CADJPY -85
GBPCHF -5
AUDCAD -48K
GBPCAD 103
NZDCHF 1.4K
GBPNZD 533
AUDNZD -389
CHFJPY 60
NZDCAD 4
NZDJPY -112
GBPAUD 11
BTCUSD -350
USCRUDE -1
USDSGD -207
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.7K
EURUSD -45K
GBPUSD -21K
GBPJPY -126K
EURCAD -62K
EURAUD -33K
USDCAD 7
AUDCHF -7.4K
EURJPY -44K
EURNZD -52K
AUDJPY -24K
EURCHF -17K
NZDUSD -8.2K
USDCHF 485
EURGBP -6.2K
CADCHF 1.1K
AUDUSD -1.1K
CADJPY -22K
GBPCHF 138
AUDCAD -13K
GBPCAD -374
NZDCHF 511
GBPNZD 1K
AUDNZD -1.1K
CHFJPY 282
NZDCAD -735
NZDJPY -1.9K
GBPAUD -124
BTCUSD -51K
USCRUDE -478
USDSGD -316
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 624.00 USD
En kötü işlem: -11 918 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +116.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 910.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FBS-Real-3
3.58 × 72
FXCESS-Live01
5.19 × 26
Xlence-Real13
9.00 × 2
İnceleme yok
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 07:40
Trading operations on the account were performed for only 40 days. This comprises 12.58% of days out of the 318 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
80% of trades performed within 14 days. This comprises 4.4% of days out of the 318 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 215 days
2025.11.12 06:30
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XEAGBPUSD
Ayda 888 USD
-59%
0
0
USD
8.1K
USD
46
98%
3 451
58%
60%
0.63
-18.90
USD
69%
1:500
