Sukamto

Semleho 77

Sukamto
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (81.82%)
En iyi işlem:
50.30 USD
En kötü işlem:
-14.30 USD
Brüt kâr:
60.53 USD (60 536 pips)
Brüt zarar:
-58.71 USD (56 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (50.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.30 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
42.39%
Maks. mevduat yükü:
65.48%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
30.27 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-34.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.83 USD (4)
Aylık büyüme:
3.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.65 USD
Maksimum:
34.83 USD (40.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.20% (34.83 USD)
Varlığa göre:
16.94% (14.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 9
EURUSDm 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 4
EURUSDm -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 4K
EURUSDm -216
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.30 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +50.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

This strategy is for patient traders, those who prefer small risks and steady growth to stay consistent and survive in the long run. The technique is based on combining several trend and momentum exhaustion indicators for analysis. By joining, you acknowledge and understand the risks. Enjoy the journey.
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 17:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 16:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 07:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 05:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 05:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 05:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 05:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
