Jajang Badrujaman

SevenWondersCT

Jajang Badrujaman
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
20 (35.08%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (64.91%)
En iyi işlem:
21.20 USD
En kötü işlem:
-23.30 USD
Brüt kâr:
116.11 USD (83 827 pips)
Brüt zarar:
-152.03 USD (95 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (26.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.35 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
98.81%
Maks. mevduat yükü:
1173.32%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
31 (54.39%)
Satış işlemleri:
26 (45.61%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-0.63 USD
Ortalama kâr:
5.81 USD
Ortalama zarar:
-4.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-14.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.63 USD (5)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.92 USD
Maksimum:
78.65 USD (100.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (78.65 USD)
Varlığa göre:
65.74% (29.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.12 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 05:30
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 04:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 04:30
A large drawdown may occur on the account again
