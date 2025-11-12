- Büyüme
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
20 (35.08%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (64.91%)
En iyi işlem:
21.20 USD
En kötü işlem:
-23.30 USD
Brüt kâr:
116.11 USD (83 827 pips)
Brüt zarar:
-152.03 USD (95 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (26.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.35 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
98.81%
Maks. mevduat yükü:
1173.32%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
31 (54.39%)
Satış işlemleri:
26 (45.61%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-0.63 USD
Ortalama kâr:
5.81 USD
Ortalama zarar:
-4.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-14.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.63 USD (5)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.92 USD
Maksimum:
78.65 USD (100.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (78.65 USD)
Varlığa göre:
65.74% (29.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.20 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +26.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok