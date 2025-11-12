- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
29 (54.71%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (45.28%)
En iyi işlem:
123.84 USD
En kötü işlem:
-112.56 USD
Brüt kâr:
1 688.74 USD (121 704 pips)
Brüt zarar:
-1 118.97 USD (65 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (402.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
402.95 USD (9)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
39 (73.58%)
Satış işlemleri:
14 (26.42%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
10.75 USD
Ortalama kâr:
58.23 USD
Ortalama zarar:
-46.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-194.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.04 USD (3)
Aylık büyüme:
113.95%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
68.91 USD
Maksimum:
307.06 USD (25.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +123.84 USD
En kötü işlem: -113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +402.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -194.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Deepseek AI自动化交易，带止损止盈，24小时自动交易；
İnceleme yok