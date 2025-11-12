- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
95 (77.86%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (22.13%)
En iyi işlem:
35.36 USD
En kötü işlem:
-46.72 USD
Brüt kâr:
589.21 USD (306 011 pips)
Brüt zarar:
-342.56 USD (74 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (248.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
248.56 USD (15)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
19.26%
Maks. mevduat yükü:
37.12%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
74 (60.66%)
Satış işlemleri:
48 (39.34%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
6.20 USD
Ortalama zarar:
-12.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.51 USD (2)
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.72 USD
Maksimum:
146.12 USD (18.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.31% (146.12 USD)
Varlığa göre:
5.17% (37.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|247
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|231K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.36 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +248.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
İnceleme yok
