İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
792.10 USD
En kötü işlem:
-7.87 USD
Brüt kâr:
1 179.25 USD (17 849 pips)
Brüt zarar:
-10.73 USD (1 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 171.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 171.07 USD (7)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
99.40%
Maks. mevduat yükü:
79.60%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
108.90
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
109.90
Beklenen getiri:
97.38 USD
Ortalama kâr:
117.93 USD
Ortalama zarar:
-5.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.73 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.55 USD
Maksimum:
10.73 USD (1.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.06% (10.73 USD)
Varlığa göre:
24.43% (243.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +792.10 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 171.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|2.13 × 739
|
ICMarketsSC-Live08
|2.32 × 377
|
RoboForex-ProCent-6
|3.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|4.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live09
|5.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|8.71 × 21
|
GQCapital-Live
|22.98 × 1789
|
Swissquote-Live1
|24.07 × 168
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
117%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
12
83%
99%
109.90
97.38
USD
USD
24%
1:30