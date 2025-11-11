- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
5 (41.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
En iyi işlem:
24.91 EUR
En kötü işlem:
-3.56 EUR
Brüt kâr:
36.03 EUR (2 320 pips)
Brüt zarar:
-18.09 EUR (2 089 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (27.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.92 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.41%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.50 EUR
Ortalama kâr:
7.21 EUR
Ortalama zarar:
-2.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.21 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.21 EUR (4)
Aylık büyüme:
26.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.98 EUR
Maksimum:
17.94 EUR (16.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|231
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.91 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +27.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.21 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 30
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 35
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
İnceleme yok
