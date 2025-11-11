SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Square
ALEXEI DOBRII

Square

ALEXEI DOBRII
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-Pro
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
5 (41.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
En iyi işlem:
24.91 EUR
En kötü işlem:
-3.56 EUR
Brüt kâr:
36.03 EUR (2 320 pips)
Brüt zarar:
-18.09 EUR (2 089 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (27.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.92 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.41%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.50 EUR
Ortalama kâr:
7.21 EUR
Ortalama zarar:
-2.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.21 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.21 EUR (4)
Aylık büyüme:
26.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.98 EUR
Maksimum:
17.94 EUR (16.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 231
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.91 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +27.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.21 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 30
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 4
easyMarkets-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 35
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
Markets.com-Live
0.00 × 11
171 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.11 23:10
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 5.49% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.27% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.11 23:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
