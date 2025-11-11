- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
15 (44.11%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (55.88%)
En iyi işlem:
1 790.40 USD
En kötü işlem:
-879.04 USD
Brüt kâr:
13 966.87 USD (9 156 pips)
Brüt zarar:
-9 614.28 USD (49 845 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (4 348.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 348.99 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
23 (67.65%)
Satış işlemleri:
11 (32.35%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
128.02 USD
Ortalama kâr:
931.12 USD
Ortalama zarar:
-506.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-4 376.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 376.92 USD (7)
Aylık büyüme:
43.53%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 562.87 USD
Maksimum:
4 519.29 USD (31.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.5K
|BTCUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.8K
|BTCUSD
|-44K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 790.40 USD
En kötü işlem: -879 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 348.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 376.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Fintrix-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok