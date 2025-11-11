SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LineTrade
Andrei Taratukhin

LineTrade

Andrei Taratukhin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
0.96 USD
En kötü işlem:
-1.87 USD
Brüt kâr:
4.82 USD (669 pips)
Brüt zarar:
-3.38 USD (469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.83 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.16%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.48 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.87 USD (1)
Aylık büyüme:
4.86%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.34 USD
Maksimum:
2.17 USD (6.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.99% (2.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 4
AUDCAD 3
AUDUSD 2
USDCAD 2
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 0
AUDCAD 2
AUDUSD 1
USDCAD -2
GBPUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -47
AUDCAD 302
AUDUSD 61
USDCAD -216
GBPUSD 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.96 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 12
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 5
IronFXBM-Real4
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
IronFX-Real8
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 5
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 8
SFM-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live14
0.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.17 × 191
RoboForexDE-ECN
0.19 × 63
OrtegaCapital-Server
0.20 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.29 × 17
UniverseWheel-Live
0.31 × 16
JustForex-Live
0.31 × 32
ICMarkets-Live12
0.35 × 54
İnceleme yok
2025.11.11 22:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 22:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.11 21:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
