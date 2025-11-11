- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
0.96 USD
En kötü işlem:
-1.87 USD
Brüt kâr:
4.82 USD (669 pips)
Brüt zarar:
-3.38 USD (469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.83 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.16%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.48 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.87 USD (1)
Aylık büyüme:
4.86%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.34 USD
Maksimum:
2.17 USD (6.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.99% (2.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|-2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-47
|AUDCAD
|302
|AUDUSD
|61
|USDCAD
|-216
|GBPUSD
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.96 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 12
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
IronFX-Real8
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
SFM-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.17 × 191
|
RoboForexDE-ECN
|0.19 × 63
|
OrtegaCapital-Server
|0.20 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.29 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.31 × 16
|
JustForex-Live
|0.31 × 32
|
ICMarkets-Live12
|0.35 × 54
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
31
USD
USD
1
75%
12
83%
100%
1.42
0.12
USD
USD
9%
1:500