Rikki Scott

SEASIDE420

Rikki Scott
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
4.42 NZD
En kötü işlem:
-1.83 NZD
Brüt kâr:
7.21 NZD (446 pips)
Brüt zarar:
-1.83 NZD (158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (7.21 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
7.21 NZD (2)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.73%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
3.94
Beklenen getiri:
1.79 NZD
Ortalama kâr:
3.61 NZD
Ortalama zarar:
-1.83 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.83 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.83 NZD (1)
Aylık büyüme:
10.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.83 NZD
Maksimum:
1.83 NZD (3.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 NZD)
Varlığa göre:
3.09% (1.71 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY 2
NZDCHF 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY 1
NZDCHF 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY 84
NZDCHF 204
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.42 NZD
En kötü işlem: -2 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.21 NZD
Maksimum ardışık zarar: -1.83 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UniverseWheel-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 20
$50 to $infinity

FX EA


İnceleme yok
2025.11.11 19:00
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.11 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
