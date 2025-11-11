- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
4.42 NZD
En kötü işlem:
-1.83 NZD
Brüt kâr:
7.21 NZD (446 pips)
Brüt zarar:
-1.83 NZD (158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (7.21 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
7.21 NZD (2)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.73%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
3.94
Beklenen getiri:
1.79 NZD
Ortalama kâr:
3.61 NZD
Ortalama zarar:
-1.83 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.83 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.83 NZD (1)
Aylık büyüme:
10.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.83 NZD
Maksimum:
1.83 NZD (3.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 NZD)
Varlığa göre:
3.09% (1.71 NZD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDJPY
|1
|NZDCHF
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDJPY
|84
|NZDCHF
|204
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.42 NZD
En kötü işlem: -2 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.21 NZD
Maksimum ardışık zarar: -1.83 NZD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
