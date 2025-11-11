SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Anxin
Wen Yuan Su

Anxin

Wen Yuan Su
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
En iyi işlem:
987.59 USD
En kötü işlem:
-162.00 USD
Brüt kâr:
987.59 USD (12 460 pips)
Brüt zarar:
-868.75 USD (5 338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (987.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
987.59 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.17%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
14.86 USD
Ortalama kâr:
987.59 USD
Ortalama zarar:
-124.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-706.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-706.75 USD (6)
Aylık büyüme:
1.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
706.75 USD
Maksimum:
706.75 USD (6.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.43% (706.75 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HSIHKD 5
U30USD 1
XAUUSD 1
XTIUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HSIHKD -561
U30USD -146
XAUUSD 988
XTIUSD -162
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HSIHKD -4.1K
U30USD -850
XAUUSD 12K
XTIUSD -399
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +987.59 USD
En kötü işlem: -162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +987.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -706.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CXMTradingLtd-Real2
10.75 × 740
ICMarketsSC-Live26
13.00 × 1
Exness-Real
15.09 × 70
周线波段跟随交易策略，控制风险放在第一位。追求稳定收益。
İnceleme yok
2025.11.12 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 17:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 17:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.