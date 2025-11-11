SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / My Trading
Kondalarao Marneni

My Trading

Kondalarao Marneni
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -25%
FlexyMarkets-Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
29 (64.44%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (35.56%)
En iyi işlem:
90.48 USD
En kötü işlem:
-160.53 USD
Brüt kâr:
383.68 USD (37 619 pips)
Brüt zarar:
-421.46 USD (20 516 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (64.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.39 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
92.12%
Maks. mevduat yükü:
324.24%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
28 (62.22%)
Satış işlemleri:
17 (37.78%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.84 USD
Ortalama kâr:
13.23 USD
Ortalama zarar:
-26.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.53 USD (1)
Aylık büyüme:
-25.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.83 USD
Maksimum:
277.30 USD (90.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.19% (277.30 USD)
Varlığa göre:
85.34% (258.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 27
US500 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -108
US500 70
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -6.9K
US500 24K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.48 USD
En kötü işlem: -161 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FlexyMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Later
İnceleme yok
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 06:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 17:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 19:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 19:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 19:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 18:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
My Trading
Ayda 30 USD
-25%
0
0
USD
112
USD
1
0%
45
64%
92%
0.91
-0.84
USD
90%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.